بينها تحسين الحالة المزاجية.. 5 فوائد صحية ونفسية مذهلة للتعرض لأشعة الشمس

استعرض تقرير حديث، أبرز الفوائد الصحية والنفسية للتعرض لأشعة الشمس وبينها تلاشي الجسم العديد من المشكلات الصحية وتحسين الحالة المزاجية.
وبيّن التقرير وفقاً لموقع “الكونسلتو”، أن تلك الفوائد تشمل منح الجسم 90% من احتياجاته اليومية من “فيتامين د” الذي يساهم في تجنب العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة.
وأوضح أن الفوائد تتضمن إنتاج أكسيد النيتريك الذي يُقلل من مخاطر التعرض للسمنة والسكري من النوع الثاني، وكذلك المساعدة في تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قائمة الفوائد يأتي فيها تقليل إنتاج الميلاتونين بجسم الإنسان وهو الهرمون الذي يسبب النعاس، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم المرتفع.