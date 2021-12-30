نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير العدل: حجية وسائل الإثبات لن تُعدل.. وما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة
30/12/2021   2:13 م

وزير العدل: حجية وسائل الإثبات لن تُعدل.. وما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة

+ = -
924

قال وزير العدل، وليد الصمعاني، إن نظام الإثبات سيحدد طرق الإثبات ووسائله التي لها حجية، وستكون العقود الموثقة المكتوبة سواء كانت كتابة عادية أو رقمية لها الحجية الكاملة كالحكم القضائي.

وأكد أن حجية وسائل الإثبات التي نص عليها النظام لن تكون محل تعديل من القضاء أو أي طرف آخر، منوهًا بوجود مسائل لن يقبل فيها الإثبات إلا بالكتابة، مثل ما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات، حيث إن هذه المسألة لن تقبل بها الشهادة.

ولفت، خلال استضافته في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إلى أن حجية الكتابة في هذا المسألة حجية قاطعة، وسيأخذ بها القضاء على أنها لا تقبل الجدل إلا بالطرق التي حددها النظام.

وأضاف أن نظام الإثبات يحكم الحالة الواقعية؛ أي أن القاضي لديه عدد من الأدوات في معرفة هذا الواقع وإثباته ثم الحكم بموجبه بالحكم النظامي المحدد لهذه الواقعة.

ونوه بأن هذا النظام سيكون مفيداً في قضاء الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والقضاء التجاري من عدة نواحٍ؛ منها أن القواعد القانونية التي تحكم الإثبات ستكون محددة وليست محلاً للاختلاف أو التفاوت في التطبيق بين المحاكم.

وفق “أخبار 24”.

وزير العدل: حجية وسائل الإثبات لن تُعدل.. وما زاد عن 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191789.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.