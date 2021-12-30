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جديد المحليات > “الرياضة” تعلن تحديث بروتوكولات دخول الجماهير للملاعب
30/12/2021   5:08 م

“الرياضة” تعلن تحديث بروتوكولات دخول الجماهير للملاعب

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أعلنت وزارة الرياضة بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة تحديثات في البرتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الإجراءات الجديدة تشمل السماح بدخول الجماهير المحصنين بلقاح “كورونا” بحسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح (5 سنوات)، وفقًا لحالتهم في تطبيق توكلنا، مع الالتزام بلبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة.

وأبانت أنه يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس معًا، مع ترك مقعد خالٍ بينهم وبين الآخرين، كما يتم تطبيق التباعد في كافة مرافق الملاعب الأخرى، بمسافة متر ونصف، في أماكن الانتظار والمصليات والمطاعم.

وحذرت من إدخال المأكولات والمشروبات مع الجماهير، إذ سيكون هناك مراقبون لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على أن يكون جميع الموظفين والعاملين بالملاعب من المحصنين وفقًا لتطبيق توكلنا. وفق “أخبار 24”.

تحديث بروتوكولات دخول الجماهير للملاعب

“الرياضة” تعلن تحديث بروتوكولات دخول الجماهير للملاعب

جديد المحليات
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