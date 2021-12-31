رسميا.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفتح إلى 27 حالة

أعلن نادي الفتح، اليوم الجمعة، انتهاء الراعي الطبي للنادي، مستشفى الموسى من إجراءات فحص فيروس كورونا، التي أجريت أمس الخميس.
وقال مستشفى الموسى التخصصي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها منسوبي نادي الفتح أظهرت وجود 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 27 مصاباً.
وتمثلت الإصابات الجديدة بكورونا في 14 حالة، للاعبين: مراد باتنا، سفيان بن دبكة، ماكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، جوستاف ويكايم، وليد العنزي، نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبه، منذر النخلي، عثمان العثمان خالد كمال، نواف القرني.
وفي وقت سابق، كان قد تم إعلان إصابة 6 لاعبين من الفتح بكورونا، هم: قاسم لاجامي، توفيق بوحميد، حسن الحبيب، صالح النشمي، إيفان سانتيني، مروان سعدان.
كما تم رصد 7 إصابات جديدة بكورونا بين أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري، كالتالي: بالتا (مساعد مدرب)، بيير (أخصائي)، واصف (مترجم)، منذر الجاسم (مصور فني)، فيرغل (طبيب)، فرانسوا (طبيب)، ناقيش (عامل). وفق “أخبار24”.