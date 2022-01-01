والده وثق فيه.. طبيب يروي مشاعره أثناء إجرائه جراحة في عين الوالد (فيديو)

روى استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حسن الكويكبي، كواليس إجرائه عملية جراحية لوالده، واصفًا مشاعره في هذه اللحظات.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن الوالد كان على ثقة كبيرة في إمكانيات نجله كطبيب، خاصة وأنه كان يسمع إشادات مختلفة بنجله، فضلًا عن خضوع العديد من الأقارب لعمليات تحت إشرافه.
وأكد أن اختيار والده له من أجل إجراء العملية وضعه في موقف لا يحسد عليه، خاصة وأن العاطفة تكون حاضرة بقوة في هذه المواقف، موضحًا أنه كان على ثقة في أن العملية لن تشهد أخطاءً.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء العملية، شعر بكم الضغط الذي كان يسيطر عليه أثناء خضوع والده لعملية جراحية تحت قيادته، مؤكدًا أن والده أعرب له عن افتخاره بما وصل إليه في مجال الطب.
فيديو | نجاح عملية طبيب لوالده المريض.. و د. حسن لـ #برنامج_120: والدي وضعني في موقف لا أحسد عليه #الإخبارية pic.twitter.com/hK7KxzJcWZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022