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جديد المحليات > ابتداءً من اليوم.. أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع
01/01/2022   6:58 م

ابتداءً من اليوم.. أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع

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أعلنت أمانة جدة، بدء رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتثبيت ملصق “رمز الاستجابة السريع QR code” رأيك يفرق” على واجهاتها، اعتبارا من اليوم (السبت).

وأوضحت الأمانة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، مبينة أن رمز الاستجابة السريع “QR CODE” يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين 3 شرائح وهم المراقبون، والمنشآت التجارية، والمستفيدون من خدمات هذه المنشآت.

وأضافت أنه من شأن هذه الخدمة أن تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، كما أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل. وفق “أخبار 24”.

ويمكن الوصول إلى الخدمة، والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط.

جدة

ابتداءً من اليوم.. أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع

جديد المحليات
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