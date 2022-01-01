بسبب “كورونا”.. جامعة الباحة تعلن إغلاق أحد مجمعاتها وتعليق الدراسة به

أعلنت جامعة الباحة، اليوم (السبت)، إغلاق أحد المجمعات التابعة لها، وتعليق الدراسة الحضورية به، وذلك نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة بفيروس “كورونا”.
وقالت الجامعة في بيانٍ، إنه نظرًا لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بمجمع القفيل الأكاديمي (شطر الطالبات) التابع لكلية العلوم والآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي، فقد وجّه رئيس الجامعة باتخاذ كافّة الإجراءات التي تضمن المحافظة على سلامة جميع منسوبات المجمع.
وأبانت أنه تقرر بناء على ذلك إغلاق المجمع، وتعليق الحضور فيه يوم الأحد 29 /5، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لكافة مرافق المجمع، ومتابعة الحالات المشتبه فيها، وإخضاعها للفحص، على أن يتم استئناف اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الإثنين 30/ 5، حسب الجداول المقرّرة سلفًا. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تقرر تأجيل جميع الاختبارات المقررة في يوم الأحد 29/ 5، إلى يوم الخميس 3/ 6، وذلك حسب الجداول المقرّرة، والفترات المعدة سابقًا.