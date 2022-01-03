هل يجوز لمن يتساقط شعرها تركيب “وصلات شعر صناعي”؟.. الشيخ “المنيع” يرد

رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على استفسار حول حكم تركيب “وصلات شعر” لمن تعاني من تساقط الشعر وذلك لفترة مؤقتة.
وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يمكن لمن تعاني تساقطاً بالشعر أن تزرع شعراً جديداً إن رغبت في ذلك فهو لا شيء فيه.
ولفت إلى أن وصل الشعر الطبيعي بشعر صناعي حتى يكون طويلاً وغير ذلك “لا يجوز”؛ كونه يُعد من تغيير خلق الله، مستشهداً بقول النبي ﷺ: “لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة”. وفق “أخبار 24”.
حكم تركيب “وصلات شعر” لفترة مؤقتة لمن تعاني من تساقط الشعر مع فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء#يستفتونك#الرسالة https://t.co/t5Lr1M15ta pic.twitter.com/FlyHDv9PXu
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 2, 2022