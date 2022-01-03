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جديد المحليات > “الأرصاد” يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
03/01/2022   9:13 ص

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق نجران، وصحراء الربع الخالي، وسكاكا، والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، وجبل اللوز، والزيته). وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

جديد المحليات
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