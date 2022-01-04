مختص: الإنفلونزا كمرض أخطر من “كورونا” والتطعيم ضد كليهما ضروري جداً

أكد أستاذ المناعة والعدوى الدكتور همام عقيل، أن فيروس الإنفلونزا الموسمية من أشد الفيروسات خطورة، مشدداً على أهمية تلقي تطعيم الإنفلونزا وعدم تجاهله.
وقال عقيل خلال لقائه ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إن الإنفلونزا كمرض أشد خطورة من فيروس كورونا، مضيفاً أنه يمكن تلقي تطعيم الإنفلونزا والجرعة الثالثة من لقاح كورونا معاً.
وأضاف أن وسائل الإعلام حول العالم تركز على وفيات كورونا دون التركيز على أعداد وفيات فيروس الإنفلونزا، مبيناً أن هذا المرض موجود منذ عشرات السنين، وهناك أشخاص غير مطعمين ضده يموتون. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه إذا قارنت بين شخصين غير مطعمين بنفس الظروف الصحية ونفس الحالة المناعية، ستجد أن من أصيب بالإنفلونزا حالته أخطر ممن أصيب بفيروس كورونا.
أستاذ المناعة والعدوى- د.هُمام عقيل: الإنفلونزا الموسمية أخطر من فيروس كورونا.. وأخذ الجرعات لكليهما ضروري. #الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/nMIgD4dND7
— قناة السعودية (@saudiatv) January 3, 2022