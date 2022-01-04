نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مختص: الإنفلونزا كمرض أخطر من “كورونا” والتطعيم ضد كليهما ضروري جداً
04/01/2022   8:36 ص

مختص: الإنفلونزا كمرض أخطر من “كورونا” والتطعيم ضد كليهما ضروري جداً

+ = -
781

أكد أستاذ المناعة والعدوى الدكتور همام عقيل، أن فيروس الإنفلونزا الموسمية من أشد الفيروسات خطورة، مشدداً على أهمية تلقي تطعيم الإنفلونزا وعدم تجاهله.

وقال عقيل خلال لقائه ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إن الإنفلونزا كمرض أشد خطورة من فيروس كورونا، مضيفاً أنه يمكن تلقي تطعيم الإنفلونزا والجرعة الثالثة من لقاح كورونا معاً.

وأضاف أن وسائل الإعلام حول العالم تركز على وفيات كورونا دون التركيز على أعداد وفيات فيروس الإنفلونزا، مبيناً أن هذا المرض موجود منذ عشرات السنين، وهناك أشخاص غير مطعمين ضده يموتون. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه إذا قارنت بين شخصين غير مطعمين بنفس الظروف الصحية ونفس الحالة المناعية، ستجد أن من أصيب بالإنفلونزا حالته أخطر ممن أصيب بفيروس كورونا.

مختص: الإنفلونزا كمرض أخطر من “كورونا” والتطعيم ضد كليهما ضروري جداً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885192363.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.