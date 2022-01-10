“الثقافة” و”التعليم” تطلقان مبادرة لتعزيز قدرات الطلاب ذوي الإعاقة

أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة الفنون والثقافة للطلاب ذوي الإعاقة؛ من أجل تمكينهم من المشاركة في برامج الثقافة والفنون التعليمية.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتنمية القدرات الثقافية، وقد رسمت المبادرة خطة لـ36 من معلمي ومعلمات التربية الخاصة؛ لتدريبهم على تقديم ورش المسرح الموسيقي الاحتوائي بناءً على منهج موجه للشباب والأطفال المشخصين بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد (ASD). وفق “أخبار 24”.
وتركز المبادرة على تقديم تجربة فنية مسرحية للطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم على التعبير عن أنفسهم وعلى التطور الفني، وذلك بمشاركة عدد من معاهد التربية الخاصة الحكومية ومدارس التربية الخاصة الأهلية من الرياض وجدة وتبوك.