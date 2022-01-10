مُختص: التسويق الإلكتروني ليس للمبيعات فقط.. وهذه الأدوات يجب توافرها للمسوّق

قال الخبير في التسويق الإلكتروني، خطاف الخطاف، إنه يجب توفر عدد من الأدوات للمُسوق إلكترونياً حتى ينجح مشروعه على أرض الواقع.
وأوضح الخطاف خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن التسويق الإلكتروني ليس للمبيعات فقط، بل يمكن استخدامه لتغيير القناعات لدى بعض الأشخاص، مشيراً إلى أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أداة فقط في التسويق الإلكتروني.
وأضاف أن المسوّق الإلكتروني يحتاج إلى عدة أدوات لنجاح المشروع تتمثل في تحليل الأرقام، وعمل أكثر من واجهة للزوار “جوجل” أو “تميز” ومعرفة الأشياء التي تجذب الأشخاص، مبيناً أن التسويق يجب أن يبدأ قبل بداية المشروع ويشمل الاسم، والتغليف، والتسعير، والمكان. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الحملات الترويجية الممولة لها معايير وأهداف متنوعة كتفاعل الأشخاص معها أو معرفة صاحبها، مشيراً إلى أنه يجب تحديد الميزانية للحملة، والفئة المستهدفة، والمكان.
خطاف الخطاف .. خبير في التسويق الإلكتروني : التسويق الإلكتروني هو التسويق التقليدي لكن عبر الإنترنت .. والمشاهير مجرد أداة فقط .. وهو ليس للمبيعات فقط بل يمكن استخدامه لتغيير القناعات .. ويبدأ قبل بداية المشروع أصلا بالاسم والتغليف والتسعير والمكان وغيرها@khattaf1 pic.twitter.com/5kZIkqAFqx
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 9, 2022
خطاف الخطاف .. خبير في التسويق الإلكتروني : لابد من توافر 3 أدوات للمسوق الإلكتروني أولها تحليل الأرقام .. والأداة الثانية تساعد المسوق على عمل أكثر من واجهة للزوار “جوجل أوبتميز” والحملات الترويجية لها معايير متنوعة@khattaf1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/g4GithgO3z
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 9, 2022