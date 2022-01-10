صدمة في الاتحاد.. الكشف عن مدة غياب “كورنادو” بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن مدة غياب محترف فريق الاتحاد، اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو، عن المباريات المقبلة مع فريقه بسبب تعرضه إلى الإصابة.
وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها كورنادو، وفقا لـ”الرياضية” وجود تمدد في الرباط الجانبي للركبة، وهي ما أدت إلى غيابه عن مران فريق الأربعاء الماضي، بسبب وجوده في غرفة العلاج الطبيعي كما أنه لم يشارك في مواجهة الفيحاء في الجولة الماضية.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب حسب التقديرات الأولية، عن القائمة الرئيسة في فريقه، ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وفقا لاستجابته للعلاج والتأهيل ومراحل التقوية التدريجية.
ويخوض فريق الاتحاد مباراته المقبلة ضد نظيره الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.