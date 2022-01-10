بالفيديو والصور.. محترف الفيصلي “تفاريس” يؤمن أول 3 نقاط لمنتخب الرأس الأخضر في أمم إفريقيا

استهل منتخب الرأس الأخضر، مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالفوز على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.
ولعب المنتخب الإثيوبي على ملعب “أوليمبي” في العاصمة ياوندي بالكاميرون، بـ10 لاعبين فقط، بعد 12 دقيقة فقط من المباراة، بسبب طرد مدافعه ياريد بايي ببطاقة حمراء مباشرة.
واستغل “القروش الزرقاء” هذا النقص لينقضوا على المباراة بالهدف الوحيد الذي سجله مهاجم فريق الفيصلي، جوليو تفاريس، في آخر دقيقة بالشوط الأول.
وبهذه النتيجة يتقاسم الرأس الأخضر صدارة المجموعة بثلاث نقاط مع الكاميرون، الذي افتتح البطولة بفوز صعب على بوركينا فاسو (2-1)، مع أفضلية “الأسود غير المروضة” بفارق الأهداف.
وفي ثاني جولات المجموعة يوم الخميس المقبل، ستلتقي الكاميرون أمام إثيوبيا، بينما ستلتقي في نفس اليوم بوركينا فاسو أمام الرأس الأخضر.
وفق “أخبار 24”.