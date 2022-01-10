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رياضة > لجنة الاحتراف تنتظر اكتمال “المستندات” لفتح قضية “كنو”
10/01/2022   2:12 م

لجنة الاحتراف تنتظر اكتمال “المستندات” لفتح قضية “كنو”

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كشفت مصادر صحفية، مساء الأحد، عن مصير قضية توقيع لاعب فريق الهلال محمد كنو، على عقود الانتقال إلى صفوف فريق النصر خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يغير موقفه ويمدد عقده مع ناديه.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الشرق الأوسط”، إن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي ستبدأ النظر في قضية اللاعب محمد كنو، بعد إعلان نادي النصر أنه سيتخذ إجراءاته الرسمية ضد اللاعب ونادي الهلال بعد توقيعه عقداً مع الفريق الأصفر، ثم قيامه بتجديد عقده مع الهلال.

وأوضحت المصادر، أن لجنة الاحتراف، تنتظر اكتمال الأوراق لديها من الجانبين حتى تحيل ملف القضية إلى غرفة فض المنازعات التي ستكون مسؤولة بصورة مباشرة عن إصدار حكمها في القضية القائمة بين الأطراف المتنازعة.

لجنة الاحتراف تنتظر اكتمال “المستندات” لفتح قضية “كنو”

رياضة
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