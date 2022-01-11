“هيئة الاتصالات” تدشن المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء أسماء النطاقات السعودية

دشنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية ستتيح المجال لاعتماد المزيد من الوكلاء من القطاع الخاص لتقديم الخدمة ابتداءً من شهر مارس المقبل، ما سيسهم في تنويع الخيارات للمستفيد النهائي وزيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.
وأكدت أن اعتماد الوكيل يتطلب تلبية عدد من الاشتراطات والتنظيمات والإجراءات تتضمن معايير لإثبات الأهلية من بينها: أن تكون الجهة المتقدمة شركة محلية ومسجلة بمنصة “تك”، وإثبات خبراتها في الأنشطة ذات العلاقة بالاستضافة وتقديم الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تقديم صاحب الطلب عرضاً تفصيلياً يوضح جميع جوانب الخطة الفنية والتسويقية لتحقيق المتطلبات.
وفق “أخبار 24”.