تعرّف على الطرق الثلاث لحساب تسوية المعاش للعاملين

تكفل الأنظمة للمواطن إمكانية تسوية معاشه، سواء في حالة الوفاة أو لحدوث عجز بسبب العمل أو لغير ذلك.
وتوضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يُقصد بالمعاش المبلغ الذي يُصرف شهريًا بموجب أحكام نظام التقاعد المدني، ويُحسب المعاش على أساس جزء من أربعين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند نهاية الخدمة على النحو التالي:
• حساب المعاش التقاعدي المستحق
يمكن حساب المعاش التقاعدي المستحق للموظف من خلال حساب (الراتب الأساسي الأخير X مدة الخدمة بالأشهر) ÷ 480.
• في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل
يتم احتساب المعاش على أساس تخصيص معاش تقاعدي، يعادل ما نسبته 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة الأولى تمنح معاشًا أكبر.وفق “أخبار 24”.
• في حالة الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه
يتم احتسابه على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ما نسبته 80% من الراتب الأساسي الأخير، وذلك ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الطريقة الأولى تمنح معاشًا أكبر.