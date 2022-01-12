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جديد الخرج > بالصور.. إطلاق مبادرة ” السعودية الخضراء ” لتشجير عدد من الميادين ( مخرج ٦ ، ٧ ، ٨ ) بالخرج
12/01/2022   2:10 م

بالصور.. إطلاق مبادرة ” السعودية الخضراء ” لتشجير عدد من الميادين ( مخرج ٦ ، ٧ ، ٨ ) بالخرج

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امتداداً لجهود الجهات الحكومية والأهلية في تبني مبادرات التشجير في محافظة الخرج . وتزامناً مع مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير/ محمد بن سلمان في إطلاق مبادرة ” السعودية الخضراء ” وتفعيلاً للتوجيهات الكريمة في تحسين المنظر البصري ، فقد وقع سعادة محافظ الخرج رئيس لجنة التنمية السياحية أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٦/٩هـ ثلاث اتفاقيات للشراكة المجتمعية.
مع كلاً من :
١- الغرفة التجارية والصناعية بالخرج ويمثلها سعادة الرئيس أ/عماش بن الدفين السبيعي.
٢- معهد الصناعات الغذائية يمثلها سعادة المدير التنفيذي م / إبراهيم بن سعود العقيلي.
٣- أ/ عبدالله بن صالح العسكر و م/ علي بن سيف السهلي .
وشهد هذه الاتفاقية رئيس بلدية محافظة الخرج م/ خالد بن عبدالله الزيد و مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج د/ علي بن محمد المنصور وأعضاء لجنة معاً نغرسها م/ فهد بن سعد الجعيدي ، أ/ عاصم بن محمد السماعيل .
وتأتي هذه الاتفاقيات لتشجير عدد من الميادين ( مخرج ٦ ، ٧ ، ٨ ) في محافظة الخرج إيمانا من الطرفين بالدور المهم للشراكة المجتمعية في تحقيق بيئة صحيه و أرض خضراء تعزز جودة الحياة .

بالصور.. إطلاق مبادرة ” السعودية الخضراء ” لتشجير عدد من الميادين ( مخرج ٦ ، ٧ ، ٨ ) بالخرج

جديد الخرج
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