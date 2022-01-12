نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل جلسات التقاضي عن بُعد مستمرة بعد زوال جائحة كورونا؟ وكيل “العدل” يجيب
12/01/2022   5:02 م

هل جلسات التقاضي عن بُعد مستمرة بعد زوال جائحة كورونا؟ وكيل “العدل” يجيب

+ = -
638

أكد وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، سلمان العتيبي، استمرار جلسات التقاضي عن بعد حتى بعد زوال جائحة كورونا.

وأضاف “العتيبي”، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن البنية التحتية للتحول الرقمي بوزارة العدل لم يتم تأسيسها لخدمة فترة معينة.

ونوه بأن هذه البنية تم البدء في تأسيسها من قبل بدء جائحة كورونا، وتتطلع الوزارة إلى تطويرها واستمرارها إلى ما بعد الجائحة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت بالتزامن مع بدء جائحة كورونا تخصيص رابط إلكتروني لجلسة “التقاضي المرئية” عن بعد، عبر بوابة ناجز.

هل جلسات التقاضي عن بُعد مستمرة بعد زوال جائحة كورونا؟ وكيل “العدل” يجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193615.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.