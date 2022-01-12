هل جلسات التقاضي عن بُعد مستمرة بعد زوال جائحة كورونا؟ وكيل “العدل” يجيب

أكد وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، سلمان العتيبي، استمرار جلسات التقاضي عن بعد حتى بعد زوال جائحة كورونا.
وأضاف “العتيبي”، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن البنية التحتية للتحول الرقمي بوزارة العدل لم يتم تأسيسها لخدمة فترة معينة.
ونوه بأن هذه البنية تم البدء في تأسيسها من قبل بدء جائحة كورونا، وتتطلع الوزارة إلى تطويرها واستمرارها إلى ما بعد الجائحة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت بالتزامن مع بدء جائحة كورونا تخصيص رابط إلكتروني لجلسة “التقاضي المرئية” عن بعد، عبر بوابة ناجز.
إجابة على سؤال #مفرح_الشقيقي عن استمرار جلسات التقاضي عن بعد من عدمه.. وكيل وزارة العدل يجيب ويعلنها بوضوح:
جلسات القضاء عن بعد مستمرة حتى بعد #كورونا … وقد وجدت لتبقى#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8HTCjUekT8
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 12, 2022