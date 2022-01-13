نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاستمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة
13/01/2022   8:47 ص

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاستمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

+ = -
534

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر تحسباً لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ (الخميس) وحتى السبت المقبل.

وأوضحت أن التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد يشير إلى تأثر مناطق “المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية” بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة في يومي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.وفق “أخبار 24”.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاستمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193693.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.