الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر لاستمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر تحسباً لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غدٍ (الخميس) وحتى السبت المقبل.
وأوضحت أن التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد يشير إلى تأثر مناطق “المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية” بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة في يومي الجمعة والسبت، ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهابت بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.وفق “أخبار 24”.