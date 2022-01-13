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جديد المحليات > “بنك التصدير والاستيراد” يعتمد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليارات ريال بنهاية 2021
13/01/2022   1:31 م

“بنك التصدير والاستيراد” يعتمد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليارات ريال بنهاية 2021

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أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن اعتماد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليارات ريال، بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة حصة صادرات المملكة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأوضح البنك أنه حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المالي 2021م، وصلت طلبات الائتمان المعتمدة إلى 125 طلباً منذ تأسيسه، بقيمة إجمالية تخطت 10.1 مليارات ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 53% من إجمالي الطلبات.

وأبان أنه أطلق منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، استفادت منها الجهات المستوردة للمنتجات السعودية في 60 بلداً حول العالم، منها: الصين والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهولندا، وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول التعاون التجاري. وفق “أخبار 24”.

“بنك التصدير والاستيراد” يعتمد طلبات ائتمانية بأكثر من 10 مليارات ريال بنهاية 2021

جديد المحليات
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