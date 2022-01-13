“التأمينات الاجتماعية” تجيب عن أبرز الأسئلة حول قرار خفض نسبة الاشتراكات بنظام “ساند”

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إجابات مجموعة من الأسئلة، متعلقة بتنفيذ قرار تخفيض نسب الاشتراك ضد التعطل عن العمل (ساند).
وفيما يلي أبرز ما ذكرته المؤسسة في هذا الشأن:
موعد التنفيذ
وأوضحت المؤسسة أن موعد تنفيذ القرار كان في الأول من يناير عام 2022 الجاري.
نسبة الاشتراك بعد القرار
نسبة الاشتراك بعد قرار تخفيض نسب الاشتراك، أًصبحت 1.5% بعدما كانت 2%، من الأجر الخاضع للاشتراك يتحمل صاحب العمل نصفها ويتحمل الموظف نصفها الآخر. وفق “أخبار 24”.
الإجراءات الواجبة على الموظف
على الموظف التأكد من استقطاع نسبة 0.75% بدلًا عن 1% من راتب شهر يناير الجاري، كما ذكرت المؤسسة أنه ليس للقرار أي تأثير على المستحقين الحاليين لتعويض ساند، ولن تتأثر المنافع المقدمة للمستفيدين الحاليين بهذا التعديل.
إجراءات على صاحب العمل
أوجبت على صاحب العمل إبلاغ العاملين السعوديين وتوضيح نسب الاشتراك الجديدة لهم، إضافة لتطبيق التغييرات الموضحة عند الاستقطاع الشهري للموظف.
هل ستعدَل النسب مستقبلا؟
تعدل الاشتراكات بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5% من الأجر الخاضع للاشتراكات، بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية كل ثلاث سنوات.
على من ينطبق نظام ساند؟
ينطبق النظام بشكل إلزامي على جميع السعوديين المشتركين بفرع المعاشات، في نظام التأمينات الاجتماعية، وفقًا للشروط المنصوص عليها بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتصرف تعويضات ساند في بداية كل شهر ميلادي.
هل يقتصر دور ساند على أشخاص بعينهم؟
ينطبق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
كم تبلغ مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند؟
يستحق التعويض للمرة الأولى إذا عمل الشخص مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الـ 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى، فيما يستحقه للمرة الثانية إذا عمل لمدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الـ 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.
فيما يستحق التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مدة أخرى لا تقل عن 24 شهرًا خلال الـ 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة، ويستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مدة أخرى لا تقل عن 36 شهرًا خلال الـ 48 شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.