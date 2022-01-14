تولى العديد من المناصب.. تعرّف على السيرة الذاتية للدكتور الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور منير بن محمود الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.
ويمتلك الدكتور الدسوقي، سيرة ذاتية طويلة تولى خلالها عدداً من المناصب بينها توليه منصب وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير.
دراسته
حصل الدكتور منير الدسوقي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، وشهادة الماجستير في الابتكار وريادة الأعمال من جامعة ماكماستر بكندا، وشهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي من الجامعة ذاتها.
مناصبه
وشغل الدسوقي عدداً من المناصب وهي مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمشرف العام على فريق تأسيسها.
وتضمنت المناصب التي تولاها، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير، وكبير مستشاري معالي الوزير أحمد بن عقيل الخطيب أثناء مراحل تأسيس قطاعات الصناعات العسكرية والترفيه وجودة الحياة وغيرها. وفق “أخبار 24”.
كما عمل أيضاً مشرفاً عاماً على شؤون الابتكار والتصنيع، ومشرفاً على معهد علم المواد وعلى المركز الوطني للتقنيات المتناهية الصغر (النانو) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب عدة مشاريع للتعاون الدولي المشترك والتي شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا والصين وجنوب أفريقيا ومصر وغيرها.
وعمل الدسوقي أستاذاً زائراً ومتعاوناً في جامعات أمريكية في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، وأخرى كندية كجامعتي تورنتو وماكماستر، ورئيساً وعضواً في العديد من اللجان الوطنية، منها رئاسته للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي، والرئيس المشارك لفريق عمل الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين ضمن رئاسة المملكة 2020.
الأوسمة التي حصل عليها
وحصل الدكتور الدسوقي خلال مسيرته العلمية على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، إضافة إلى عدة منح وجوائز من مؤسسات وشركات عالمية، كالمجلس الوطني الكندي لبحوث العلوم والهندسة ومركز زيروكس لريادة الأعمال الهندسية وشركة مايكرو- إلكترونيكس الكندية.
ورفع الدسوقي الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تعيينه رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية وعدّها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية.