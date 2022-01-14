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جديد المحليات > بالفيديو.. ماذا قال الراحل علي الهويريني في آخر لقاء تلفزيوني عن الموت والقدر؟
14/01/2022   12:11 م

بالفيديو.. ماذا قال الراحل علي الهويريني في آخر لقاء تلفزيوني عن الموت والقدر؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من آخر لقاء تلفزيوني للفنان والمخرج علي الهويريني، حيث تحدث خلاله عن الموت والقدر.

وقال الهويريني خلال لقائه المتداول ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الإنسان يكون مخلوقاً لهدف أراده الله عز وجل منه فإذا انتهى هذا الهدف أخذه، فقد يكون الإنسان فاسقاً وأراد الله منه أن يكون عبرة للمؤمنين أو العكس.

ولفت إلى أنه لا يريد الخوض في القدر لأن الله عز وجل كتب ما سيجري منذ خلق السموات والأرض، لكن الإنسان متروك لخيرته إذا كان يرغب في الذهاب لقدره، وقد يكون القدر خيطاً رفيعاً بين الإهمال والحذر. وفق “أخبار 24”.

وتوفي الفنان والمخرج الهويريني أمس (الخميس) عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، على أن تكون الصلاة عليه اليوم في جامع الراجحي بالرياض.

بالفيديو.. ماذا قال الراحل علي الهويريني في آخر لقاء تلفزيوني عن الموت والقدر؟

جديد المحليات
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