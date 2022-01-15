هيئة المقاولين توضح الهدف من فتح باب العضوية المجانية للمنشآت الصغيرة

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس زكريا العبدالقادر، الأهداف التي رغبت في تحقيقها الهيئة من وراء فتح التسجيل في العضوية بالمجان للمنشآت الصغيرة.
وبيّن العبدالقادر في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن الأهداف تتضمن احتياج المنشآت الصغيرة لكل الدعم الممكن من جميع الجهات، مع الرغبة في تطوير تلك الفئة وتأهيلها.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن القرار جاء بعد دراسة مُستفيضة للأثر المالي له، مشدداً على أن الهيئة تواصل العمل اللازم لتطوير القطاع.
فيديو | رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين: المنشآت الصغيرة تحتاج كل الدعم الممكن من جميع الجهات لذلك قررنا دعمها من خلال فتح التسجيل مجانا في العضوية#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/xJM6vuICAz
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 14, 2022