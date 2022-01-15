​حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، استمرار هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة والباحة.
وأوضح التقرير أن درجات الحرارة ستنخفض على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف وسواحل المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.
ونوه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.