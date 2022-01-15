سفارة المملكة في أستراليا تطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المقيمين هناك

أصدرت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم (السبت)، تنبيهًا عاجلًا للمواطنين المقيمين هناك.
ودعت السفارة جميع المواطنين المقيمين في أستراليا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، بشأن التحذيرات التي أطلقت عن نشاط أمواج تسونامي غير اعتيادية، ومتابعة آخر التحديثات الصادرة عن مكتب الأرصاد الأسترالي.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تشهد المناطق الساحلية لولايات أستراليا الشرقية، نشاط أمواج تسونامي غير اعتيادية، موضحة أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة.
#تنبيه
تود السفارة التنبيه لجميع المواطنين المقيمين في #أستراليا بضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن التحذيرات التي أطلقت عن نشاط أمواج #تسونامي غير اعتيادية من المحتمل أن تشهده المناطق الساحلية لولايات أستراليا الشرقية.
وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع الأرقام التالية: pic.twitter.com/97AoqSkryj
— Saudi Embassy in Australia (@KSAembassyAUST) January 15, 2022
وفق “أخبار 24”.