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جديد المحليات > سفارة المملكة في أستراليا تطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المقيمين هناك
15/01/2022   10:08 م

سفارة المملكة في أستراليا تطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المقيمين هناك

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أصدرت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم (السبت)، تنبيهًا عاجلًا للمواطنين المقيمين هناك.

ودعت السفارة جميع المواطنين المقيمين في أستراليا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، بشأن التحذيرات التي أطلقت عن نشاط أمواج تسونامي غير اعتيادية، ومتابعة آخر التحديثات الصادرة عن مكتب الأرصاد الأسترالي.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تشهد المناطق الساحلية لولايات أستراليا الشرقية، نشاط أمواج تسونامي غير اعتيادية، موضحة أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة.

 

وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في أستراليا تطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين المقيمين هناك

جديد المحليات
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