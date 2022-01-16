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جديد المحليات > شاهد.. أول ظهور للإعلامي “خالد العنزي” بعد إفاقته من غيبوبة استمرت 97 يومًا بسبب “كورونا”
16/01/2022   1:06 م

شاهد.. أول ظهور للإعلامي “خالد العنزي” بعد إفاقته من غيبوبة استمرت 97 يومًا بسبب “كورونا”

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وجه الإعلامي خالد عكاش العنزي نصيحة للمواطنين والمقيمين، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد إفاقته من غيبوبة دامت 97 يومًا، جراء إصابته بفيروس “كورونا”.

وأوضح “العنزي” في مقطع فيديو، نشره تجمع الرياض الصحي الثاني، أنه خلال 5 أيام من إصابته بفيروس “كورونا” تدهورت حالته الصحية بشدة، مما استدعى نقله لتجمُّع الرياض الصحي الثاني، وتم تركيب جهاز الايكمو، ونقله لمدينة الرياض.

وأبان أنه بعد 97 يومًا تم إيقاظه من الغيبوبة، وإخباره بتواجده في مستشفى الرياض، مشيرًا إلى أن ذلك كان بمثابة صدمة كبيرة له، كما أنه لم يتصور كيف مرت هذه الفترة على أهله وأقاربه والأعراض النفسية التي تعرضوا لها خلال فترة الغيبوبة التي لم يشعر بها. وفق “أخبار 24”.

وناشد العنزي الجميع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، والمسارعة بأخذ اللقاحات، واتباع التعليمات كافة، لتجنب الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن ما حصل له ليس بهين.

شاهد.. أول ظهور للإعلامي “خالد العنزي” بعد إفاقته من غيبوبة استمرت 97 يومًا بسبب “كورونا”

جديد المحليات
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