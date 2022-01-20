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جديد المحليات > نائب وزير الدفاع يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص والمبعوث الأمريكي إلى اليمن
20/01/2022   10:52 م

نائب وزير الدفاع يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص والمبعوث الأمريكي إلى اليمن

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اجتمع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الخميس)، مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركينغ، وذلك لمناقشة المستجدات في الشأن اليمني.

وتضمّن اجتماع الأمير خالد بن سلمان مع غروندبرغ؛ بحث مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، مؤكداً له حرص التحالف بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما بحث نائب وزير الدفاع مع ليندركينغ المستجدات الراهنة في اليمن، مؤكداً له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، لتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق والمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها. وفق “أخبار 24”.

نائب وزير الدفاع يجتمع مع المبعوث الأممي الخاص والمبعوث الأمريكي إلى اليمن

جديد المحليات
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