نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الموارد البشرية” تودع معاشات الضمان الاجتماعي المطور.. والمستفيدون 72 ألف أسرة
20/01/2022   10:52 م

“الموارد البشرية” تودع معاشات الضمان الاجتماعي المطور.. والمستفيدون 72 ألف أسرة

+ = -
430

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين الجدد.

وأوضحت مصادر لـ “أخبار 24” أن عدد المقبولين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بلغ 72 ألف أسرة .

ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي.

كما يستهدف التحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.

“الموارد البشرية” تودع معاشات الضمان الاجتماعي المطور.. والمستفيدون 72 ألف أسرة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194837.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.