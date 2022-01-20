“الموارد البشرية” تودع معاشات الضمان الاجتماعي المطور.. والمستفيدون 72 ألف أسرة

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين الجدد.
وأوضحت مصادر لـ “أخبار 24” أن عدد المقبولين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بلغ 72 ألف أسرة .
ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي.
كما يستهدف التحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.