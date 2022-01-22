نجل “خالد سامي” يوضح تطورات الوضع الصحي لوالده وينفي ما يتم تداوله من أخبار سيئة

كشف تركي، نجل الفنان خالد سامي، عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكداً استقرار وضع والده الصحي لكنه لايزال في العناية المركزة.
وقال “تركي”: “الحمد لله الحالة اليوم أحسن والحالة لاتزال بالعناية لكن مستقرة حاليًا”.
وأضاف: “غير صحيح ما يتم تداوله من أخبار سيئة، خذوا المصدر دائمًا مني، وحسبي الله على كل شخص يستغل هذي اللحظات علشان ينشر إشاعات ويخوف الناس”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن خالد سامي دخل في غيبوبة قبل عام، بعد تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، لكنه استجاب في وقت لاحق للأوامر والمثيرات الخارجية، قبل أن يدخل في غيبوبة عدة مرات خلال الشهور الماضية، حيث نُقل للعناية المركزة الأسبوع الماضي بعد توقف قلبه.