تطور جديد بشأن إصابة عبدالرحمن غريب

لم يُشارك لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في تدريبات المنتخب الوطني، مساء السبت، خلال المعسكر التحضيري، تأهباً لمواجهتي عمان واليابان في الجولتين السابعة والثامنة يومي 27 يناير الجاري، والأول من فبراير المقبل، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وغاب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للأخضر لشعوره بألم في عضلة الفخذ، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه.
وكان اللاعب قد أُصيب خلال مباراة فريقه يوم أمس (الجمعة)، أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن لاعبي الأخضر التحقوا بالمعسكر صباح السبت، حيث خضعوا في البداية إلى فحص فيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، والتي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.