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جديد المحليات > “الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
24/01/2022   10:36 ص

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره طقساً بارداً وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

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