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جديد المحليات > 7 حالات كل ساعة.. استشارية نفسية تكشف عن أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة
24/01/2022   10:36 ص

7 حالات كل ساعة.. استشارية نفسية تكشف عن أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة

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قالت استشارية الأمراض النفسية والأسرية عبير باكدم، إن حالات الطلاق في المملكة ارتفعت بشكل ملحوظ؛ حيث تم رصد وقوع 7 حالات طلاق كل ساعة.

وأوضحت باكدم خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أبرز أسباب الطلاق تكمن في اعتماد بعض الرجال على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل، وهو ما يجعل الزوجة تشعر بعدم تحمل الزوج للمسؤولية.

وأضافت أن نسب الطلاق ارتفعت في العالم كله وليس في المملكة فقط، وذلك يرجع لعدة أشياء منها الامتيازات التي حصلت عليها المرأة مؤخراً، واختلاف توقعات الزوجين بشأن حياتهم المستقبلية، إلى جانب الزواج التقليدي.وفق “أخبار 24”.

7 حالات كل ساعة.. استشارية نفسية تكشف عن أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة

جديد المحليات
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