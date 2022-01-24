7 حالات كل ساعة.. استشارية نفسية تكشف عن أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المملكة

قالت استشارية الأمراض النفسية والأسرية عبير باكدم، إن حالات الطلاق في المملكة ارتفعت بشكل ملحوظ؛ حيث تم رصد وقوع 7 حالات طلاق كل ساعة.
وأوضحت باكدم خلال مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أبرز أسباب الطلاق تكمن في اعتماد بعض الرجال على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل، وهو ما يجعل الزوجة تشعر بعدم تحمل الزوج للمسؤولية.
وأضافت أن نسب الطلاق ارتفعت في العالم كله وليس في المملكة فقط، وذلك يرجع لعدة أشياء منها الامتيازات التي حصلت عليها المرأة مؤخراً، واختلاف توقعات الزوجين بشأن حياتهم المستقبلية، إلى جانب الزواج التقليدي.وفق “أخبار 24”.
7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة..
عبير باكدم – استشارية نفسية وأسرية: اعتماد بعض الرجال على زوجاتهم في الإنفاق على المنزل من ضمن أسباب زيادة حالات الطلاق #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rqMMqSEpZ3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 23, 2022
7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة..
عبير باكدم – استشارية نفسية وأسرية: ارتفاع نسب الطلاق في العالم كله وليس في المملكة فقط… وهذه أهم العوامل في ارتفاع النسب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/p6yaOhPXA2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 23, 2022