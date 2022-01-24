أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الإثنين)، إيداع أكثر من 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يناير الحالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أنه تم تخصيص إجمالي الدعم لهذا الشهر لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير الجاري تجاوز 34.3 مليار ريال.
وأكد التزام الصندوق للعام الخامس على التوالي بإيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً دعماً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ورفع نسبة التملك 70% نهاية 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من “القرض المدعوم” منذ إعلان التحول حتى نهاية 2021 تجاوز 600 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعُوم.