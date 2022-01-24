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جديد المحليات > “القصبي”: ولي العهد كلفني بأن أكون وزيرًا في الحكومة العراقية.. ورئيس الوزراء العراقي سيقيم أدائي
24/01/2022   4:46 م

“القصبي”: ولي العهد كلفني بأن أكون وزيرًا في الحكومة العراقية.. ورئيس الوزراء العراقي سيقيم أدائي

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قال وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كلفه بأن يكون وزيرًا في الحكومة العراقية، وأن يكون تقييم أدائه من خلال رئيس وزراء الحكومة العراقية.

وأوضح “القصبي”، خلال جلسات ملتقى مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي عقد اليوم (الإثنين) بالرياض، أن هذا التوجيه جاء خلال تكليفه برئاسة ملتقى مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأضاف أن هذا التوجيه ينبع من كون العراق والمملكة بمثابة العينين في رأس واحدة، وخاصة أن كل الممكنات الآن التي تعمل على تقوية هذه العلاقات في أحسن فرصها. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه طالما هناك تحديات ومشاكل من صنع البشر، فالحلول أيضًا من صنع البشر، مختتما حديثه قائلا : “عفا الله عما سلف”.

“القصبي”: ولي العهد كلفني بأن أكون وزيرًا في الحكومة العراقية.. ورئيس الوزراء العراقي سيقيم أدائي

جديد المحليات
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