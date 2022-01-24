المملكة تندد بالهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية بجازان وظهران الجنوب وأبوظبي

نددت المملكة، اليوم (الإثنين)، بالهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب المملكة وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب والمنطقة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة.
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابتين طفيفتين لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية، مؤكدة على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية لهذه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والتي تنفذها قوى الإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وفق “أخبار 24”.
كما تنبه المملكة على أن إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي، وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما تشدد المملكة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.