“المسند”: موجة باردة قادمة نهاية الأسبوع .. وننصح بتناغم اللبس مع حالة الطقس

توقع أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن تكون هناك موجة برد أخرى بنهاية هذا الأسبوع.
وأضاف المسند، أن ملابس بعض الناس لا يواكب إيقاعات الطقس المتغيرة بين يوم وآخر، فالبعض يلبس اللباس الشتوي الثقيل دائما، أو يخفف اللبس دائما، في حين أن التصرف الصحيح يكون بمتابعة نشرات الطقس والتناغم معها.
وشدد على تناغم اللبس مع حالة الطقس، خاصة بعد أن انتهت يوم أمس (الأحد) موجة باردة، ودخول موجة دافئة، وتوقعات بقدوم موجة باردة أخرى نهاية الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تكون سماء اليوم (الإثنين) صحوًا بوجه عام، وشمسًا ساطعة على معظم المناطق، وأجواءً معتدلة البرودة، لافتًا إلى أنه حتى 5 أيام مقبلة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة.