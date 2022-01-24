مصادر: توجيه بطي قيد من يعمل في وظيفة “خدم الجوامع والمساجد” ولديه عمل آخر

أوضحت مصادر أن وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ أصدر تعميما بأن يكون تعيين “خدم الجوامع والمساجد” بمن لا يرتبط بأي وظيفة أخرى والتحقق من ذلك بشكل دوري.
وبينت المصادر لـ”أخبار 24″ أن تعميم الوزير اشتمل على تنظيم عمل “خدم الجوامع والمساجد” بحصر جميع العاملين على هذه الوظائف، وطي قيد كل من لم يكن متفرغاً لخدمة المسجد والتأكد من أن جميع العاملين على وظائف “خدم الجوامع والمساجد” غير مرتبطين بوظائف أخرى.
وأضافت المصادر أن التعميم اشتمل أيضا على إرفاق تعهد من “خدم الجوامع والمساجد” ويكون مصدّقًا من “مراقب المسجد” بأنه متفرغ وغير مرتبط بأي عمل آخر، وأنه لن يتم إدراج أسماء “خدم الجوامع والمساجد” بمسيرات رواتب الفترة الثانية “فبراير 2022” إلا بموجب هذا المشهد.