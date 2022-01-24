نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مصادر: توجيه بطي قيد من يعمل في وظيفة “خدم الجوامع والمساجد” ولديه عمل آخر
24/01/2022   6:54 م

مصادر: توجيه بطي قيد من يعمل في وظيفة “خدم الجوامع والمساجد” ولديه عمل آخر

+ = -
2289

أوضحت مصادر أن وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ أصدر تعميما بأن يكون تعيين “خدم الجوامع والمساجد” بمن لا يرتبط بأي وظيفة أخرى والتحقق من ذلك بشكل دوري.

وبينت المصادر لـ”أخبار 24″ أن تعميم الوزير اشتمل على تنظيم عمل “خدم الجوامع والمساجد” بحصر جميع العاملين على هذه الوظائف، وطي قيد كل من لم يكن متفرغاً لخدمة المسجد والتأكد من أن جميع العاملين على وظائف “خدم الجوامع والمساجد” غير مرتبطين بوظائف أخرى.

وأضافت المصادر أن التعميم اشتمل أيضا على إرفاق تعهد من “خدم الجوامع والمساجد” ويكون مصدّقًا من “مراقب المسجد” بأنه متفرغ وغير مرتبط بأي عمل آخر، وأنه لن يتم إدراج أسماء “خدم الجوامع والمساجد” بمسيرات رواتب الفترة الثانية “فبراير 2022” إلا بموجب هذا المشهد.

مصادر: توجيه بطي قيد من يعمل في وظيفة “خدم الجوامع والمساجد” ولديه عمل آخر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195372.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.