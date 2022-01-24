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رياضة > الهلال يقدم عرضًا رسميًا لـ “أوباميانج”.. واللاعب يحسم موقفه
24/01/2022   11:08 م

الهلال يقدم عرضًا رسميًا لـ “أوباميانج”.. واللاعب يحسم موقفه

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كشفت مصادر صحفية عن تقديم الهلال عرضاً رسمياً للتعاقد مع لاعب آرسنال الإنجليزي، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وأكدت المصادر وفقًا لموقع “ذا أثلتيك”، على وجود عرض رسمي من الهلال إلى نادي آرسنال للتعاقد مع اللاعب، رغم الحديث عن قُرب النادي من التعاقد مع مهاجم كولن الألماني، أنتوني موديست.

وأوضح أن الهلال قدم عرضًا رسميًا لآرسنال للتعاقد مع أوباميانج بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن الهلال أبدى خلال عرضه استعداده لمنح المهاجم الجابوني نفس الراتب الذي يتقاضاه من ناديه الإنجليزي، وهو الوحيد الذي قدم مثل هذا العرض. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن رد آرسنال على عرض الهلال ما زال مجهولًا، وإن كان المرجح الموافقة عليه، لكنه أوضح أن أوباميانج يرفض تمامًا التوجه إلى دوري المحترفين في هذه المرحلة من مسيرته الكروية.

الهلال يقدم عرضًا رسميًا لـ “أوباميانج”.. واللاعب يحسم موقفه

رياضة
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