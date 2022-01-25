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جديد المحليات > فيديو.. الرئيس الأمريكي يوجه سباباً نابياً لصحفي خلال مؤتمر بالبيت الأبيض
25/01/2022   1:56 م

فيديو.. الرئيس الأمريكي يوجه سباباً نابياً لصحفي خلال مؤتمر بالبيت الأبيض

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شهد مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن سقطة مدوية، إثر توجيهه سباباً نابيًا لأحد الصحفيين، ووصفه بـ “الغبي ابن الساقطة”.

وأظهر مقطع مصور التُقط على هامش جلسة لالتقاط الصور في البيت الأبيض، بايدن وهو يرد على سؤال طرحه مراسل في البيت الأبيض لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية بيتر دوسي، حول إمكانية أن يتحول التضخم في الولايات المتحدة إلى عبء سياسي على حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، فأجابه الرئيس الأمريكي، ثم بصوت خافت وصفه بـ “الغبي ابن الساقطة” .

وأثار موقف بايدن حالة من الجدل داخل الولايات المتحدة، حيث رجّح كثيرون أن الغضب قد نال من بادين لدرجة أنه لم ينتبه إلى أن “الميكرفون” أمامه مفتوح وليس مغلقاً. وفق “أخبار 24”.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز”، أن الرئيس الأمريكي اتصل بالإعلامي ودعاه إلى تنقية الأجواء.

فيديو.. الرئيس الأمريكي يوجه سباباً نابياً لصحفي خلال مؤتمر بالبيت الأبيض

جديد المحليات
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