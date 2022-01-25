“الجوازات” تكشف عن قائمة الدول المشمولة بقرار تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الدول المشمولة بقرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضحت الجوازات أن التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ولبنان، ومصر، والهند، وإثيوبيا، وفيتنام، وأفغانستان، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني. وفق “أخبار 24”.
وكانت الجوازات قد بدأت أمس (الإثنين)، بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم إلى تاريخ 31 / 3/ 2022م، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة “كورونا”، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.