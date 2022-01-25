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جديد المحليات > موافقة سامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
25/01/2022   10:45 م

موافقة سامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارتها من كفاءات وطنية رائدة.

وبينت، اليوم (الثلاثاء)، أن الأعضاء تمثلوا في المهندس أسامة الزامل، والمهندس هيثم العوهلي، وحامد فايز، وديمة اليحيى، وعبدالرحمن السماري، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم.

من جهته، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما للهيئة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المهندس أسامة الزامل يعمل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس هيثم العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذ حامد فايز نائباً لوزير الثقافة، كما تشغل الأستاذة ديمة اليحيى منصب أمين عام منظمة التعاون الرقمي، والأستاذ عبدالرحمن السماري رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

موافقة سامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

موافقة سامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

جديد المحليات
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