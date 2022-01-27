7 فوائد صحية ستجنيها إذا أخذت كفايتك من النوم

حددت مدينة الملك سعود الطبية 7 فوائد صحية سيحصل عليها الجسم، في حال الحصول على الكمية الكافية من النوم، في مقدمتها منح الجسم الطاقة اللازمة لممارسة نشاط أكثر خلال اليوم.
وأوضحت المدينة أن الحصول على قدر كافٍ من النوم يساعد الجسم على مكافحة المرض عن طريق تعزيز الاستجابة الدفاعية لجهاز المناعة، وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الـدم والنوبات القلبية.
وأضافت أن النوم الجيد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال مساعدة الجسم على الحفاظ على مستويات سكر الـدم المناسبة.
وبينت أن الفوائد التي سيجنيها كذلك الجسم من النوم الكافي هو التحكم بالوزن، إذ يساعد ذلك الجسم على تنظيم الهرمونات المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن فوائد النوم الكافي تشمل كذلك السلامة العقلية، حيث يساعد النوم الجيد على تقليل مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب، وكذلك تعزيز القدرات المعرفية إضافة للمساعدة على التركيز والتفكير.