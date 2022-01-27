أستاذ علم فيروسات يُفسر سبب أخطاء نتائج اختبارات “كورونا”.. وينصح بهذا الأمر

فسر أستاذ علم الفيروسات، الدكتور أحمد الشهري، سبب الأخطاء التي تحدث في نتائج اختبارات “كورونا”، وكيفية وقوعها من المختبرات.
وقال الشهري في مداخلة مع برنامج “الإخبارية”، إن كثرة الإقبال على الفحوصات المخبرية من قبل البعض قد يتسبب في نتائج خاطئة؛ لذا يجب الفحص عند الضرورة فقط.
ونوه إلى أن عدم الفحص إلا عند الضرورة يُساهم في ترشيد مكتسبات الوطن ورفع كفاءة العمل المخبري، وكذلك يُقلل الضغط غير المُبرر على المختبرات بشكل عام. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأخطاء يمكن أن تقع في ثلاث مراحل سواء مرحلة جمع العينات ونقلها، وكذلك التعامل مع العينة داخل المختبر، وأخيراً في تقارير النتائج المخبرية.
فيديو | أستاذ علم الفيروسات:
كثرة الإقبال على الفحوصات المخبرية قد يسبب نتائج خاطئة، ولا يجب الفحص إلا عند الضرورة فقط#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ol1GgdKYhl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2022