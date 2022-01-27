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جديد المحليات > “الأرصاد” يحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على هذه المناطق غداً الخميس
27/01/2022   7:08 ص

“الأرصاد” يحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على هذه المناطق غداً الخميس

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسود حالة من عدم الاستقرار غداً الخميس، في عدد من المناطق، مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح أن الحالة ستشمل عدداً من المحافظات والمراكز، ففي منطقة الرياض تشمل الرين والزلفي والعاصمة الرياض، والغاط ورماح وشقراء، كما تغطي المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما تشمل المنطقة الشرقية بمحافظات ومراكز الأحساء والجبيل والدمام والظهران والقطيف، وجازان في جازان وفرسان والأجزاء الساحلية منها، والبدائع والبكيرية والشماسية وبريدة وعنيزة في القصيم. وفق “أخبار 24”.

وتؤثر الحالة أيضاً على مناطق مكة المكرمة، والباحة وعسير وتبوك والحدود الشمالية والمدينة المنورة والجوف وحائل، ونجران، وتستمر حتى مساء الغد.

“الأرصاد” يحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على هذه المناطق غداً الخميس

جديد المحليات
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