خلال فبراير المقبل.. فعاليات عالمية مرتقبة تحتضنها الوجهات السياحية

نجحت السياحة السعودية بفضل مقوماتها الطبيعية وأنشطتها النوعية المختلفة، في جذب السياح والزوار من الداخل والخارج، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر عدد من الفعاليات العالمية.
وفي السطور التالية سنستعرض أبرز الفعاليات التي ستشهدها المملكة في فبراير المقبل، وهي كالتالي:
سباقات الخيل
تحتضن المملكة النسخة الثالثة لبطولة “كأس السعودية” المقرر إقامتها في الرياض بين 25 و26 فبراير المقبل؛ وهي أغلى سباقات الخيل في العالم، إذ يشارك فيها العديد من مُلاك الخيل والفرسان من قارات مختلفة من جميع أنحاء العالم.
بينالي الدرعية
يستطيع السائح زيارة النسخة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر، الذي يعرض أعمالًا لأكثر من 60 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم في الدرعية، مدينة الفنون والتراث، واستكشاف التحول الاجتماعي تحت عنوان “تتبّع الحجارة”.
كما يتيح للزوّار الدخول في قلب المشهد الفني المعاصر المتنامي في المملكة، وهو المثال الأكثر ديناميكية في الخليج على الإمكانات التحويلية للفنّ. وفق “أخبار 24”.
“فيا فيراتا”
يمكن لعشاق الإثارة والتحدي، الذهاب إلى العلا، لتجربة “فيا فيراتا”؛ وهي عبارة عن سلسلة من التحديات تشمل التسلق والمشي على الجسور المعلقة؛ التي تتضمن الكثير من الإثارة على طول الطريق، وخلال رحلة الزوار المغامرين سيتم استخدام نظام أمان يسمح لهم بالتنقل والاستكشاف بحرية على طول الطريق خلال تجربتهم.
سفاري العلا
تنظم في مدينة العلا كذلك خلال نفس الشهر فعالية “سفاري 44” التي تمنح السائح والزائر فرصة الاستمتاع بمغامرة رائعة في قلب محمية “شرعان” الطبيعية في الطريق إلى الرقاصات، والاستماع إلى ما يخبرك به المرشد عن هذه المناطق البكر خلال رحلة مفعمة بالحيوية.
طواف السعودية
تنطلق فعاليات سباق “طواف السعودية” بموسمه الثاني في أول فبراير المقبل، ويُعد السباق أحد سباقات المراحل المُدرجة في تقويم الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والمُعتمدة من الاتحاد السعودي للدراجات، ويستضيف لهذا العام 16 فريقًا دوليًا.
يذكر أن منصة “روح السعودية” أدت من خلال “تقويم الفعاليات والمواسم”؛ الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، دورًا في إبراز الوجهات السعودية السياحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهمت بشكل مباشر في ترويج الوجهات المختلفة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.