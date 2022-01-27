لماذا أقرت المملكة يوم التأسيس؟.. وما سبب اختيار تاريخ 22 فبراير؟

صدر اليوم (الخميس) الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم “يوم التأسيس”، ويصبح إجازة رسمية.
ويُعد يوم التأسيس استذكاراً لامتداد الدولة السعودية لأكثر من 3 قرون، وإبرازا للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفاء بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.
وفي عهد الإمام محمد بن سعود تأسست الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ /1727م وعاصمتها الدرعية واستمرت حتى عام 1233هـ، وبعد انتهائها تأسست الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من 1240 – 1309هـ. وفق “أخبار 24”.
وبعد انتهاء الدولة السعودية الثانية تأسست المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1319هـ، وهذا التاريخ العميق استحق أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة، إذ يُعبر عن تاريخ الدولة العريق والممتد إلى أكثر من 3 قرون.
ويعود اختيار يوم 22 فبراير نظراً لبدء عهد الإمام محمد بن سعود بتوليه الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1149هـ بناء على ما استنتجه المؤرخون، وتم تحديد 30 /6 /1139هـ الموافق 22 /2 /1727م ليكون تاريخا لبداية تأسيس الدولة السعودية.