استشاري يقدم 10 نصائح للحصول على نوم أفضل للأطفال والمراهقين

قدم استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، عشر نصائح لضمان الحصول على نوم أفضل للأطفال والمراهقين، خاصة أن عدم انتظام وقت النوم للأطفال يؤثر بالسلب على تحصيلهم الدراسي.
وأوضح الشريف، أن تلك النصائح تتضمن وضع روتين منتظم لوقت النوم، وقراءة دعاء النوم والاسترخاء قبل وقت النوم، والمحافظة على وقت منتظم للاستيقاظ والذهاب للنوم.
ونوه إلى أن النصائح تتضمن تجنب المشاهد المُخيفة والمُثيرة، وجعل القيلولة قصيرة ومبكرة، وكذلك جعل الطفل يشعر بالأمان في الليل، وجعل إضاءة الغرفة مناسبة وتجنشب الإزعاج. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يجب أيضاً تناول العشاء مبكراً والتعرض لضوء الشمس في النهار، بالإضافة إلى تجنب الكافيين وعدم الإكثار من السكاكر.