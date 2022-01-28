نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > مُهتم بالتجارة الإلكترونية يُحذر من طريقة جديدة يستغلها المحتالون لخداع الراغبين بالشراء بالتقسيط
28/01/2022   7:05 ص

مُهتم بالتجارة الإلكترونية يُحذر من طريقة جديدة يستغلها المحتالون لخداع الراغبين بالشراء بالتقسيط

+ = -
768

حذر المُهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، من طريقة جديدة يستغلها بعض المُحتالين إلكترونياً من أجل خداع الراغبين في شراء احتياجاتهم من أجهزة وغيرها بنظام “التقسيط”.

وقال البقمي، إن بعض المحتالين يستغلون أسماء بعض الماركات والمحلات الشهيرة والتي لا تمتلك حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم يقومون بإنشاء حسابات وهمية لها.

ولفت إلى أن هؤلاء المُحتالين يروجون للمنتجات الوهمية بعروض تقسيط دون الحصول على دفعة أولى، لكن يطلبون مقابل ذلك تحويل أموال لهم تصل إلى 500 ريال كعربون لتأكيد حجز المُنتج، مع إعادتها لهم في حال تسلم الطلب. وفق “أخبار 24”.

ونصح الراغبين في التعامل مع تلك العروض بالتواصل مع أصحاب المحلات التي يتم الترويج باسمها؛ للتأكد من صحة هذه العروض، لتجنب التعرض لأي عمليات احتيال.

مُهتم بالتجارة الإلكترونية يُحذر من طريقة جديدة يستغلها المحتالون لخداع الراغبين بالشراء بالتقسيط

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195910.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.