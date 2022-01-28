مُهتم بالتجارة الإلكترونية يُحذر من طريقة جديدة يستغلها المحتالون لخداع الراغبين بالشراء بالتقسيط

حذر المُهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، من طريقة جديدة يستغلها بعض المُحتالين إلكترونياً من أجل خداع الراغبين في شراء احتياجاتهم من أجهزة وغيرها بنظام “التقسيط”.
وقال البقمي، إن بعض المحتالين يستغلون أسماء بعض الماركات والمحلات الشهيرة والتي لا تمتلك حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم يقومون بإنشاء حسابات وهمية لها.
ولفت إلى أن هؤلاء المُحتالين يروجون للمنتجات الوهمية بعروض تقسيط دون الحصول على دفعة أولى، لكن يطلبون مقابل ذلك تحويل أموال لهم تصل إلى 500 ريال كعربون لتأكيد حجز المُنتج، مع إعادتها لهم في حال تسلم الطلب. وفق “أخبار 24”.
ونصح الراغبين في التعامل مع تلك العروض بالتواصل مع أصحاب المحلات التي يتم الترويج باسمها؛ للتأكد من صحة هذه العروض، لتجنب التعرض لأي عمليات احتيال.
شفت بلاستيشن 5 بالتقسيط؟
جوال ايفون بالتقسيط؟
طقم ذهب بالتقسيط؟
وغيره من المنتجات اللي كلنا نحتاجها…
إنتبه من العصابات النصابة لاتخدعك وتسرقك لأن هذي حيلتهم الجديدة لسرقة المحتاجين pic.twitter.com/HkVjQ5wYfl
— فهد البقمي (@FahdAlbogami) January 26, 2022